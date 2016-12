De politie van Albina trof een voertuig in de trens aan. Boi werd op de berm aangetroffen. In het voertuig bevonden zich nog drie personen. Uit het voorlopige onderzoek is komen vast te staan dat de bestuurder reed over de Luitenant Weyneweg, komende vanuit Granpasie en ging naar de Oost-Westverbinding, richting Paramaribo.Vermoedelijk heeft de bestuurder de controle over de besturing van het voertuig verloren, waardoor de auto op tot nog onbekende reden over de kop is geslagen. De aangetroffen sporen doen het vermoeden rijzen dat de bestuurder met een hoge snelheid moet hebben gereden.Per eigen gelegenheid zijn de drie gewonden vervoerd naar Frans-Guyana voor medische behandeling.