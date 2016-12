Familieleden van Roepeshkoemar Chatta bij het mortuarium in Nickerie. (Foto: Mones Nazarali)





De man is in een korte broek en een t-shirt aangetroffen. Oedit zegt dat het lijk in beslag is genomen voor obductie. De politietopper kan niet aangeven of er sprake is van misdrijf. Hij wil het obductie rapport afwachten .Chatta werd sedert vrijdagavond vermist in het district Nickerie. Hij vertrok rond half acht in de vooravond van huis om naar een feest te gaan. Daarna is hij niet meer thuis gekomen. De familie heeft zaterdag aangifte van vermissing gedaan bij de politie. Zondagmiddag zijn schoeisel en kleding die hij die avond aanhad, gevonden aan de Arnold Julenweg. Deze lagen op straat verspreid.Chatta laat een vrouw en twee kinderen achter.Wanita Ramnath