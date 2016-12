Vriendengroep Himmat.





2 maart 2017 is het weer zover. Het is dan de tiende keer dat de Vriendengroep Himmat uit Nederland haar Goede Doelen Project Su uitvoert. De Vriendengroep Himmat bestaat al 31 jaar. Sport – meer in het bijzonder voetbal – is de bindende kracht van deze vriendengroep. Jaarlijks reist de Vriendengroep op eigen kosten naar Suriname. Tijdens het verblijf in Suriname wordt voetbal, ontspanning en/of bezoeken aan de districten en het binnenland gecombineerd met het ondersteunen van sociaal zwakkeren en kwetsbare groepen.De ondersteuning in Suriname gebeurt aan een breed scala van organisaties en instellingen. Zonder onderscheid naar etnische groep, religie, politieke gezindheid of wat dan ook. Zorginstellingen, kindertehuizen, scholen, sportverenigingen, opvanghuizen voor weeskinderen, maar ook particuliere hulpbehoevenden komen in aanmerking van het Goede Doelen Project van Himmat. De vorm waarin deze organisaties worden ondersteund bestaat uit schenkingen van o.a. rolstoelen, loopkrukken, speelgoederen, sportattributen zoals tenues en judomatten, maar ook kleding voor ouden van dagen.De Vriendengroep zamelt deze materialen in via contacten die leden van de vriendengroep in Nederland hebben met scholen, Rotaryclubs, bedrijven en sportverenigingen of andere instellingen. Alle materialen worden op kosten van de Vriendengroep opgehaald, opgeslagen en gesorteerd bij het Surinaams Handelcentrum in Zoetermeer. Het proces van contact leggen, materialen verzamelen, sorteren en opslaan geschiedt gedurende een jaar lang. De laatste etappe is het laden en verschepen van een container met de verzamelde goederen.Organisaties en instellingen die goederen schenken, willen ook weten of deze op de plaats van bestemming aankomen. Daartoe organiseert de Vriendengroep Himmat bij terugkeer in Nederland een speciaal event voor alle donateurs en relaties. Tijdens dit event krijgen de partners middels een presentatie en/of live contact met één van de instellingen in Suriname, een impressie van de ontvangende partijen. De terugkoppeling van het Goede Doelen Project SU 2016 heeft onlangs bij SC Toofan in Den Haag plaatsgevonden. De foto geeft een beeld van enkele donateurs.De Vriendengroep Himmat kan het Goede Doelen Project alleen met succes uitvoeren, dankzij een aantal partners in Suriname. In deze samenwerkingsrelatie is jaren geïnvesteerd. Zo is het vooraf noodzakelijk om inzicht te krijgen in de te ondersteunen instellingen en organisaties. Meer specifiek, wat de behoefte aan ondersteuning is. Op dit terrein wordt samengewerkt met de St. OHM. Deze stichting faciliteert ook de contacten met de lokale autoriteiten. Daarnaast wordt ook op diverse gebieden samengewerkt met ondernemers in Suriname. Voor de opslag van de goederen stelt de ondernemer Soerin Malhoe een loods beschikbaar, van waaruit de verdere distributie plaatsvindt. Een deel van de Surinaamse partners was onlangs op doorreis met een stop in Nederland. De Vriendengroep Himmat heeft die gelegenheid aangegrepen om deze mensen te ontvangen op het sportcomplex van HWD.Hoewel het voor menigeen niet altijd zichtbaar is, vergt de hele organisatie en coördinatie van het Goede Doelen Project Su, een enorme investering in menskracht en middelen. De verschillende kwaliteiten en het netwerk waarover de Vriendengroep Himmat beschikt, is het sociale kapitaal waardoor dit project nu al 10 jaar wordt uitgevoerd. Een belangrijke spil daarin is de persoon John Mahboeb. In 2017 hoopt de Vriendengroep Himmat haar ambities wederom te realiseren door een aantal instellingen en organisaties in Suriname een stapje verder te brengen. Op deze wijze draagt dit deel van de Surinaamse diasporagemeenschap een steentje bij aan hulpbehoevende organisaties en personen in het land van herkomst.