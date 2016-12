Een patiënt met hoge bloeddruk bij de arts voor onderzoek.





De arts zegt dat Suriname een goede keuken heeft, maar helaas niet de gezondste: veel vet en veel zout zorgen voor een ongezonde levensstijl. “Mensen worden te dik. Mensen houden van een borrel. En houden van relaxen, bij elk ding willen ze zitten. Dat alles maakt dat ze steeds jonger deze aandoeningen krijgen.”Hoge bloeddruk is één van de belangrijkste factoren voor het ontstaan van hart- en vaatziekten. Wereldwijd steeg het geschatte aantal volwassenen met een verhoogde bloeddruk van 594 miljoen in 1975 tot maar liefst 1,13 miljard in 2015. Van dit aantal waren er 597 miljoen mannen en 529 miljoen vrouwen die de aandoening hadden. Op mondiaal niveau was de stijging van het aantal bloeddrukpatiënten toe te schrijven aan de bevolkingsgroei en de vergrijzing. In de hoge-inkomenslanden bleek het absolute aantal mensen met een verhoogde bloeddruk gestaag te zijn gedaald sinds 1975. Toch hadden zo’n 141 miljoen volwassenen in deze landen samen in 2015 een verhoogde bloeddruk. In Centraal- en Oost-Europa bereikte het aantal mensen met een verhoogde bloeddruk een piek in 1988 en ging onder het 1975-niveau in 2002. In Asia Pacific daalde het aantal mensen met een verhoogde bloeddruk sinds 2007, hoewel het nog steeds hoger is dan in 1975.In de lage-inkomenslanden en midden-inkomenslanden neemt het aantal mensen met een verhoogde bloeddruk echter nog steeds toe. Dat geldt voor landen in Latijns-Amerika, het Caribisch gebied (waartoe Suriname behoort), Centraal-Azië, het Midden-Oosten en Noord-Afrika. In 2015 woonde 258 miljoen (23%) van de 1,13 miljard volwassenen met een verhoogde bloeddruk in Zuid-Azië (199 miljoen van hen in India) en nog eens 235 miljoen (21%) woonde in Oost-Azië (226 miljoen van hen in China).Uit cijfers van het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg (BOG) blijkt dat in 2010 het aantal sterfgevallen in Suriname als gevolg van hart- en vaatziekten 870 bedroeg. In 78 gevallen ging het om hypertensie-aandoeningen. In 2011 stierven 767 personen aan hart- en vaatziekten, van wie 101 een hypertensie-aandoening hadden. Ook heeft het onderzoekuitgewezen dat gemiddeld één op de vijf mensen in Suriname een verhoogde bloeddruk heeft. Het percentage mensen met een hoge bloeddruk neemt sterk toe met de leeftijd. Boven de 55 jaar heeft 40-50% van de bevolking deze aandoening.