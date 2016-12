Kedar J. (20) is door de politie van Flora aangehouden. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij een inbraak in een container van een postbedrijf in het ressort Flora.Een supervisor ontdekte de vorige week dat er in een van de containers van het postbedrijf is ingebroken. Hij deed toen aangifte op het politiebureau Flora. De inbrekers zijn er vandoor gegaan met een aantal dozen.De supervisor reed in het project en zag op een bepaald moment in een van de inhammen een auto waar er dozen werden uitgeladen. Hij nam een kijkje en herkende de serienummers op de dozen. Hij stelde de wetsdienaren gelijk hiervan in kennis, meldt de politie Public Relations.