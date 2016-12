Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken





Geachte Landgenoten,Met de tekst van dit kerstlied wordt de essentie van Kerst oftewel Kerstmis weergegeven, een feest ter herinnering aan de geboorte van Jezus Christus.Deze Kerst-overdenking wil ik plaatsen in het licht van de beslommeringen waarmee wij als natie in dit haast afgelopen jaar mee te maken hebben gehad. Jezus werd geboren onder ongunstige omstandigheden, in een stal, maar heeft desondanks de missie die de Schepper met hem had, niettegenstaande de problemen en obstakels op Zijn pad, succesvol kunnen uitvoeren.Als land hebben ook wij te kampen met ongunstige omstandigheden die ingrijpende effecten hebben op de uitvoering van het regeringsbeleid en daarmee ook een directe impact op het wel en wee van ons volk, zoals de afgenomen inkomsten als gevolg van ontwikkelingen op internationale markten. We kunnen met z'n allen kracht putten uit de boodschap van het Kerstfeest, een boodschap die ook terug te vinden is in andere religiën.Het kindje Jezus werd geboren om vrede op aarde te brengen en om de mensheid van haar zonden te verlossen. Het licht waarmee Hij omringd werd heeft de duisternis weggemaakt, het kwade verdreven.Zijn komst is de uiting van de genade en barmhartigheid van de Almachtige, en geeft hoop op het eeuwige leven. Deze vrede van God die geopenbaard is met de geboorte van Christus dwingt ons tot bezinning, een bezinning die moet leiden tot een vermeerdering van goede daden en liefdadigheid. Ook dit jaar is tijdens de kerstperiode de liefdadigheid goed tot uitdrukking gekomen, onder meer door giften van kleine en grote gevers om minderbedeelden te gedenken, door kerstviering met - en verstrekking van pakketjes aan hen die daar behoefte aan hebben. Het zijn niet enkel de Christelijke kerken die in de kerstperiode in beweging komen om zich dienstbaar te maken naar de volgelingen, maar ook niet-religieuze en maatschappelijke groeperingen dragen de boodschap van het Kerstfeest uit door te ondersteunen en te geven aan zij die de hulp hard nodig hebben.Geachte Landgenoten,Kort na het Kerstfeest sluiten wij het jaar 2016 af en luiden wij het nieuwe jaar - 2017 - in. De Kerstperiode lijkt uitermate geschikt om ons te bezinnen over onze handelingen in het bijkans afgelopen jaar. Zelfevaluatie is immers een middel dat goed kan worden gebruikt om ons leven te verbeteren en een objectieve zelfevaluatie kunnen wij inzetten als de eerste stap om een succesvol 2017 te verkrijgen. Er zijn veel uitdagingen die ons te wachten staan, maar wij kunnen niet stil blijven zitten: we zullen moeten werken en ons gezamenlijk inzetten voor een beter Suriname.De regering van de Republiek Suriname is zich terdege ervan bewust dat ons volk het momenteel moeilijk heeft. Wij zien met het uitgezet ontwikkelingstraject een beter Suriname tegemoet en wij zullen als regering er alles aan blijven doen om op korte termijn een wezenlijke verandering teweeg te brengen voor allen die hier woonachtig zijn, en in het bijzonder voor de gemarginaliseerde groepen.Namens de regering van de Republiek Suriname wens ik alle Surinamers, waar ook ter wereld, en in het bijzonder de Christelijke gemeenschap een gezegend Kerstfeest toe. Ik maak van deze gelegenheid gebruik om u allen alvast een Zalig uiteinde en een Voorspoedig 2017 toe te wensen.Ik dank u.