De Tupolev 154 die is gecrasht is op deze archieffoto van 2015 te zien op een militaire luchthaven nabij Moskou. (Foto: Reuters)





Het Tu-154 toestel was met soldaten, leden van een beroemde leger muziekensemble en journalisten op weg naar Syrië. Voor het leven van allen aan boord wordt gevreesd. Vandaag is uitgeroepen tot een dag van nationale rouw in Rusland.Zoek teams - met inbegrip van 139 duikers - werken de hele nacht door in drie ploegen, en de operatie is voor geen minuut stopgezet, zegt de woordvoerder van het ministerie van Defensie majoor-generaal Igor Konashenkov. In een briefing vanochtend heeft hij verteld dat er elf lichamen en “154 delen” zijn gevonden sinds de operatie is gestart. In de nacht zijn sterke spotlampen gebruikt om het rampgebied te doorzoeken. Het zoekgebied van 10,5 kilometer voor de kust is volgens de woordvoerder vergroot."Wrakstukken van het Tu-154 toestel van het Russische ministerie van Defensie zijn 1,5 kilometer van de Zwarte Zee kust van de stad Sochi op een diepte van 50m tot 70m gevonden,” heeft het ministerie van Defensie zondag gezegd. Tien van de lichamen en “86 lichaamsdelen” zijn inmiddels in Moskou aangekomen voor identificatie, heeft Konashenkov later gezegd.Terrorisme is volgens de Russische minister van Transport, Maksim Sokolov, niet een van de belangrijkste mogelijke oorzaken van de crash. Hij heeft herhaald dat de onderzoekers kijken of een fout van de piloot of een technisch mankement het vliegtuig heeft laten neerstorten. De bewindsman heeft benadrukt dat het nog te vroeg is om te speculeren over mogelijke oorzaken van de ramp.De zwarte dozen van het vliegtuig zijn gelokaliseerd en zijn volgens Russische media waarschijnlijk niet beschadigd. Het vliegtuig verdween twee minuten nadat het was opgestegen van de Adler Sochi luchthaven van de radar. Het toestel was op weg naar Latakia in Syrië en was eerder in Moskou opgestegen en had bijgetankt in Sochi.