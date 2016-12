Bij een verkeersongeval te Albina zondagavond, is de chauffeur komen te overlijden. Starnieuws verneemt dat twee mede-inzittenden ernstig gewond zijn.De gewonden zijn vervoerd naar St. Laurent voor medische behandeling. Het ongeluk vond plaats aan de Luitenant Weyneweg. De auto waarin de drie personen zaten, is over de kop geslagen.De arts die werd ingeschakeld, stelde de dood vast. Het ontzielde lichaam is, zoals gebruikelijk, voor autopsie in beslag genomen. Het aantal verkeersdoden voor dit jaar is gestegen naar 71.