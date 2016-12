“Heren, subh christmas.”“Ja, merry kres’ten.”“Feliz kerstmis.”“Oh, wat zijn we toch een uniek land; zie hoe wij vanuit verschillende culturen elkaar eensgezind zalig kerst toewensen.”“Is dat uniek? Ik vind van niet. En waarom willen wij als volk steeds laten zien en van anderen graag horen dat we zooooow uniek in de wereld zijn?”“Misschien als compensatie voor het feit dat we aan alles merken dat we ‘neks no uniek’ zijn. We kopiëren gewoon alles wat in onze ogen in het buitenland, liefst het noordwestelijk buitenland, enige status heeft.”“Je zegt weer in je alcoholische roes zomaar-dingen. Kom met duidelijke voorbeelden!”“Je wil voorbeelden, no? Is goed dang! We kopieerden het Nederlands en vinden nog erbij dat we dat beter spreken dan de originele sprekers; we kopieerden het christendom in al z’n soorten, van handje-bidt tot en met handjeklap, we zingen klakkeloos kerstliedjes met ‘White Christmas’ en de met sneeuw bedekte kerstboom, we doen dat ook met kleding, modetrends, gezichtsopmaak, schoeisel en met de Holly- en Bollywoodmovies, zelfs ook Nollywoodfilms uit Nigeria en de Chinnywood. We vullen daar zeker een tiental tv-kanalen mee. Zo kan je doorgaan.”“Plus we kijken neer op onze eigen voortbrengselen en boren eigen initiatieven bij voorbaat de grond in.”“Ach geklets. Wat voor eigen inbreng kunnen we op al deze gebieden hebben als land van iets meer dan een half miljoen mensen, veraf gelegen van alles aan de rand van het grootste regenwoud ter wereld?”“Denk je dat IJsland, kleiner dan ons land met minder inwoners, met nauwelijks grote natuurlijke rijkdommen er dan beter aan toe is? Dat land ligt tegen de poolcirkel aan, ze spreken een taal die alleen daar wordt gesproken, het IJslands, en ze zijn er beretrots op. Ze hebben veel geleden onder de bancaire crisis een tiental jaren terug maar na een inkrimping van hun economie en een fikse devaluatie van hun munt, zijn ze er weer bovenop.”“Waarom al deze info over zo een godvergeten eiland? Wat hebben we nou daar nou aan?”“Je kan wat van hen leren. Ze klagen nauwelijks, zijn trots op zichzelf en hun Vikingen-Schotse afkomst, maar respecteren alle godsdiensten in hun land, zelfs de 0,2% moslims; ze zijn toeristenvriendelijk, wat na de visvangst hun tweede inkomstenbron is, ze zijn tevreden met wat ze hebben, plunderen hun land en hun schatkist niet leeg en zo staan ze op nummer 16 op de Welszijnsindex van de VN, oftewel de Human Development Index over de jaren 2002 tot en met 2014.”“Wat is dat nou weer voor uitvinding? Is dit een ranglijst van rijke tot en met de armste landen?”“Nee mang, maar het heeft er wel wat raakvlakken mee. De Welszijnsindex meet analfabetisme, armoede, onderwijs en de levensverwachtingen, waarbinnen vooral de gezondheidszorg een belangrijke factor is.”“En welke landen vormen de top tien van deze Index? De USA? China? Dubai?”“Wacht, even googelen.”“Ja baya, we hebben een nieuwe smartphone voor kerst gehad; we moeten die wijzen aan ons. Is mooi hòr.”“Tap’ie b*&@, jongu, soso jaloezie. Ik stoor me er niet aan.”“Net zoals tante Jenny zich niet stoorde aan onze sabi-masra van het Groene Erf: Gregorius Sovjet Unie.”“Oooh, wat ben je geweldig met je satirisch gekwaak; dat kunnen we goed: eerzame DNA-leden neerhalen.”“Hé, come on! De man heeft zichzelf daar neergehaald. Wat een zielige vertoning was dat.”“Ik weet niet van jullie, maar ik had wel bewondering voor de voorzitter DNA, die rustig bleef aandringen dat Gregorius zijn opmerking dat DNA wijzigingen heeft aangebracht in een wet uit 2002 over het leningenplafond, waardoor hedendaagse ambtsdragers gevrijwaard worden van vervolging, moest motiveren, die wijzigingen moest noemen.”“Tja, en dat kon die goeie man na een veelzeggende hapering duidelijk niet.”“Maar mijn hemel, iedereen kan in het vuur van z’n betoog een beetje slordig formuleren.”“Honderd procent met je eens. Maar als de voorzitter jou daar op een rustige toon op wijst, dan formuleer je je woorden nu beter, zodat er dan geen slordige formulering genotuleerd hoeft te worden.”“Ja, maar die dictatoriale DNA-voorzitter van je gaf hem met al dat rustig gepraat geen kans uit te praten en drong hem haar woorden op.”“Dat is die draai die men er achteraf aan heeft willen geven. Maar als je dat filmpje op YouTube bekijkt, zie je dat dit niet waar is. Er was een wijziging binnen een bestaande wet aangebracht; er was geen nieuwe wet aangenomen. Dat moest hij beter formuleren.”“Groot is degene die zijn fout openlijk durft toe te geven en die corrigeert; klein wordt degene die dat bij herhaling weigert te doen op grond van allerlei drogredenen.”“Maar merkten jullie niet dat hij juist op dat moment een luidruchtige ondersteuning kreeg vanuit de baka-woyo in de zaal?”“Oh, dat was dat stijf marktwijfgekijf, een verbale vechtpartij zonder lijf van beide zij.”“En even rustig mi tante Jenny susse beide zijden. Lid Lente, rustig. Lid Lente…hopeloos. Lente versus Doeksah en Vrede bracht oorlog bij Gregorius. Wat een stel ongeregeld om bij de orde te houden. En er wordt daar meer heen en weer gelopen dan wat anders.”“Mang, ik word moe van dit gekijf; eerst twee pastors, dan die DNA-leden en nu liggen zelfs juristen met elkaar overhoop over de geslachtsverandering van iemand; ben je vrouw als je eierstokken en baarmoeder hebt of word je man als je die niet meer hebt. Jeetje mineetje, zal al dit gekrakeel onze crisis helpen oplossen?”“Dan wattebout de opeens zo sociaal geworden ministers, die zoveel donaties geven dat er volgens mij niet genoeg sociale instellingen zijn om aan te doneren.”“Ja, mooi. Punt één: het is en blijft ons belastinggeld waarmee weer eens gestrooid wordt.”“Maar tenminste is het deze keer: ‘van ons terug naar ons’ en niet: ‘van ons naar daar waar het snel is klaar’. En wat is je punt twee?”“Ik neem aan dat er door alle sociale instellingen getekend is voor ontvangst en dat er binnen drie maanden duidelijk wordt aangegeven met bonnen en kwitanties wat er met dat geld is gedaan.”“Waarom opeens zo streng?”“Omdat ik genoeg voorbeelden heb van sociale instellingen waar de donaties grotendeels terechtkomen in de zakken van het bestuur en relaties. Natuurlijk de goeden niet te na gesproken. Ga na hoeveel van deze stichtingen elk jaar, uiterlijk drie maanden na het verstrijken van het jaar, met een gedegen gecontroleerd jaarverslag op de proppen komen. Of hoeft dat niet?”“Dat moet inderdaad eerst nagetrokken worden voordat er een beschuldigende vinger kan worden gewezen. Maar in ieder geval ben ik blij dat de trant dit jaar is gezet: geen relatiegeschenken, zoals dure sopi, geen decadente zuip- en dirtydancing oudjaarsparty’s meer op de ministeries, strengere wegcontroles en strenge vuurwerkcontroles…”“Maar in mijn woonomgeving zijn er een paar drollen die nu al luid knallend vuurwerk diep in de nacht beginnen af te schieten. Wat is daaraan te doen?”“Simpel. Er wonen toch mensen vlakbij? Meteen een filmpje maken met je mobiel als bewijs en dat als onderbouwing voor een klacht bij de politie indienen. Dit soort asociale boerenkinkels moeten we stevig aanpakken en zwaar beboeten, want alleen dat gaat helpen.”“Maar we hadden het over die Welszijnsindex van de VN. Meester zou googelen.”“Ja, mi googel, hier staat het. De top tien vanaf nr. 1: Noorwegen, Australië, Zwitserland, Denemarken, Nederland, Duitsland, Ierland, de USA, Canada en Nieuw-Zeeland.”“En waar staan wij?”“Ehm…even verder scrollen….ehn… ooow, no. 57 is Barbados, 58 is Antigua, Trinidad is 64 en Grenada is 79. Nog steeds geen SU. Jongu, a dyeers tak un no de tap’a lijst disi… aha eindelijk, Suriname staat op plaats nummer 103, nog net in hoogontwikkelde groep, maar met die inkrimping van onze economie met 10% het afgelopen jaar, hoger dan Venezuela met een inkrimping van 9,8%, zullen we nu naar de low groep gezakt zijn.”“En wat zijn de tien laagste landen op deze index?’“Nou even doorgaan…..vanaf 168 tot en met 177: Liberia, Guinee Bissau, Mali, Mozambique, Sierra Leone, Guinee, Burkina Faso dat is het vroegere Opper Volta, Burundi, Tsjaad en als hekkensluiter van de wereld het land van onze grote vriend Obiamang e nyan: de Centraal Afrikaanse republiek, yeah!”“En zoontje van die Obiaman had een collectie van de duurste auto’s ter wereld, geen wonder dat hij wordt vervolgd.”“Opvallend dat dit allemaal zo te zien Afrikaanse landen zijn. Dit zal zeker komen door het kolonialisme, nietwaar? Door zwarte Piet, nietwaar? Niet door stammenoorlogen, wilde dictators en een verschrikkelijke corruptie.”“Nee toch man; a no unu; na den trawan. Wie anders.”“Hoi, hoi, hoi, de Kerstman zeker, hoi, hoi, hoi.”“Ja, proost, moi, boi, soi.”Rappa