Assembleelid Amzad Abdoel





Gebleken is dat het totale project US$ 115 miljoen kost. Van dit bedrag zal US $98 miljoen geleend worden en US $17 zal eigen inbreng zijn van Telesur. De commissie heeft diepgaande informatie gekregen over het project, de leenovereenkomst en een uitgebreide presentatie van Telesur. Het bedrijf heeft aangegeven wat dit project betekent voor Telesur en de ontwikkeling van de telecommunicatie in het land. Er is ook een aflossingsplan gepresenteerd.Abdoel zegt dat de informatie die de commissie gekregen heeft, uitgebreid zal worden gedeeld met de gemeenschap. Donderdag is de commissie benoemd door De Nationale Assemblee om de machtigingswet voor te bereiden voor openbare behandeling. Volgens de werkwijze die bepaald is door de commissie, zal dinsdag het vooronderzoek gepresenteerd worden aan het college. Daarna zal een openbare commissievergadering worden gehouden. Woensdag wordt de openbare plenaire vergadering belegd.Deze machtigingswet is de tweede in haar soort. De eerste machtigingswet was een voor een bedrag van US $235 miljoen voor het Dalian 4 project. De tweede machtigingswet behelst een bedrag van US$ 115 miljoen voor het Nationaal Breedband Project. Abdoel benadrukt dat wanneer er machtiging wordt verleend, het niet betekent dat de regering het mag gebruiken hoe zij dat wil. De lening mag slechts aangewend worden voor het goedgekeurde project. De commissievoorzitter merkt op dat Telesur heel transparant is geweest. Hij vindt het een goed project, dat het gehele land ten goede komt.