Oedit zegt dat het heel gebied afgekamd is. Ook hebben ze aardig wat mensen gehoord die met hem gesignaleerd waren. Tot nu toe is er niets uit de bus. Het onderzoek is volop gaande.Een familielid van Chatta zegt aan Starnieuws dat hij wel op het feestje is geweest. In zijn broekzak hebben ze een bedankje en zijn sigaretten aangetroffen. Ook heeft hij enkele personen op het huwelijksfeest gesproken. Met die mensen hebben zij ook contact gemaakt. Hij zou als laatste met een vriend van hem, na het huwelijk, bij een supermarkt alcohol genuttigd hebben. De vriend heeft verklaard dat zij daarna uit elkaar zijn gegaan. Daarna heeft de vriend niets meer van hem gehoord.Chatta woont te Paradijs in de Oostelijke polder, maar zijn kleding en schoeisel zijn in de Westelijke polder aangetroffen. De man heeft een vrouw en twee kinderen. Hij is in dienst van het ministerie van Regionale Ontwikkeling, maar is uitgeleend als chauffeur bij het Zuster Dankers Centrum.Wanita Ramnath