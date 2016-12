De SMA-leden rijden de 45e optocht ter herdenking van de geboortedag van de Profeet Mohammed. Foto’s Ranu Abhelakh







“De boodschap die vandaag in de kerken wordt gegeven, en de boodschap die wij in de optocht en moskee verkondigen, is dezelfde.” Uiteraard met dien verstande dat moslims niet zeggen: ‘Jezus, heeft ons gered door zijn bloed te geven en dat wij nu verlost zijn’, benadrukt Soebhan. “Onze boodschap is ‘de Profeet Mohammed is op aarde geweest en Hij heeft geleerd hoe wij die verlossing kunnen krijgen en ons zelf kunnen redden. En wij moeten ernaar toe werken’.” Soebhan geeft aan dat alle religiën -met één verschil, eigenlijk dezelfde boodschap hebben: ‘doe goed en vermijd kwaad!’. “Het verschil is de God, Profeet (de brenger van de godsdienst) en de boodschap in boekvorm. Geen enkele godsdienst of heilig boek leert ‘ga roven, moorden, ontucht bedrijven, liegen en koester haat en wraak’. Alleen de oorsprong verschilt.”Voordat de feestelijke optocht begint, zingen de gelovigen eerst het volkslied en worden de Surinaamse vlag en de SMA-vlag gehesen bij de hoofdmoskee aan de Kankantriestraat. Er volgt ook een gebed. Maulana Mohammed Abdul Ghuffar Bechan uit Nederland is ook dit jaar weer van de partij. Wanneer de politie het sein geeft, trekken de Zundapp bromfietser als eerste op, gevolgd door een klassieke Thunderbird uit 1960. Hierachter vormt zich de kilometers lange stoet van ongeveer 146 versierde auto’s met knipperende lichten en getoeter. Tussen de SMA-leden zijn ook moslims van andere gemeentes en personen uit Nederland. Door de luidsprekerboxen op verschillende auto’s en soundtruck zijn lofzangen en recitatie boodschappen te horen.De optocht vandaag is ook bijzonder voor de SMA. Deze is voor de 45e gereden door de straten van Paramaribo en Wanica. Om de eentonigheid in de route te verbreken, is dit keer de binnenstad vermeden en zijn straatroutes door Wanica ingelast. Het doel van de optocht om aan het Surinaamse volk de boodschap te geven wat de komst van de Profeet Mohammed voor de mensheid is, geeft Soebhan aan. “Islam is de godsdienst van de vrede! Alle mensen op aarde zijn de kinderen van de eerste en oorspronkelijke ouders Adam en Eva. En de mensen moeten elkaar als broeders en zusters dienen te erkennen en zich zodanig ook dienen te gedragen.”De SMA kiest voor verschillende manieren om de boodschap uit te dragen. Zo zijn er vanaf 2 december landelijk 22 bijeenkomsten gehouden. Op plaatsen als Accaribo, Saramacca, Leiding 9, Lelydorp en Nickerie waren er meer mensen dan de jaren voorheen, merkt Soebhan op. De economische crisis in het land heeft geen parten gespeeld. De SMA-leden hebben goederen en financiën gedoneerd, “iedereen die gewend was te geven, heeft ook dit keer weer zelf aangeboden”.De stoet trekt richting de SMA-begraafplaats aan de Jagernath Lachmonstraat, voor een gebed en trekt dan door via de Leidingen naar de SMA-hal te Livorno. Na enkele toespraken en lofzangen, zitten de moslims informeel nog bij elkaar om de 23e dag van hun Ied Mielaadoen Nabie maand-viering, af te sluiten met een lunch. “Ik weet niet of er ook kerstbrood bij is”, lacht Soebhan. “Wij hebben aan onze medewerkers wel een kerstbrood gegeven, Het is een culturele volkstraditie om te geven en heeft niets met de religie te maken.”Binnen de Islam werkt men de maankalender die een korter jaar kent dan de westerse kalender. De Heilige Profeet Mohammed zou op 12 december 2016 volgens de westerse kalender 1444 jaar zijn geworden, en volgens de Islamitische kalender 1490 jaar.