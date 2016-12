Elvis A. is door de Bikers Unit van de politie aangehouden in het stadscentrum. De verdachte is op heterdaad betrapt door een benadeelde toen hij zijn voertuig instapte. De inbreker zat op de achterzitting van het voertuig. De eigenaar schakelde gelijk de Bikers Unit in. De wetsdienaren merkten op dat het om de topklasse inbreker Elvis A. gaat.Onderzoek wees uit dat hij in twee voertuigen heeft ingebroken. De benadeelde van het andere voertuig bevond zich op dat moment op het politiebureau voor het doen van aangifte. De ervaren inbreker verklaarde met een ijzeren staaf de tochtraampjes van de voertuigen stuk te hebben geslagen, waarna hij de portieren open kreeg. Hij is vaker ingesloten voor diefstal.De verdachte werd overgedragen aan de politie van het ressort Centrum. Hij is ingesloten in overleg met het Openbaar Ministerie, meldt de politie Public Relations.