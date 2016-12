Starnieuws verneemt dat er een schotenwisseling heeft plaatsgevonden. Daarbij is een van de rovers dodelijk geraakt. Noordwijk is naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo vervoerd. Hij heeft het niet gered.Het drama voltrok zich vanochtend aan de Condorstraat in Paramaribo-Noord. De politie heeft nog geen informatie vrijgegeven.