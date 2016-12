Beelden van het eiland Chiloe tonen een ware ravage aan wegen en bruggen. (Foto: Reuters)





De beving heeft zich voorgedaan op het eiland Chiloe, ongeveer 40 kilometer ten zuidwesten van Quellon, zegt de Amerikaanse Geologische Dienst (USGS). De aardbeving was op een diepte van ongeveer 34 km.Chili’s nationale rampenbestrijdingsdienst had een waarschuwing afgegeven en had de evacuatie van de kustgebieden van de regio Los Lagos bevolen. Het Pacific Tsunami Warning Center had gewaarschuwd voor gevaarlijke golven tot 3 meter boven tij niveau op kusten gelegen tot 1000 km van het epicentrum van de beving. Later zei het centrum:"Op basis van alle beschikbare gegevens, is de tsunami dreiging van deze aardbeving nu voorbij."Bewoners van Quellon waren onder degenen die zich naar veilige gebieden begaven vóórdat de tsunami-waarschuwing werd opgeheven. "Ik heb tien jaar gewoond in het zuiden en nooit heb ik iets dergelijks gevoeld," zei een inwoner die zijn huis verliet.De Chileense president Michelle Bachelet tweette: "Veel sterkte en bemoediging aan de getroffen door de beving in Chili en andere gebieden in het zuiden Noodprocedures zijn al op hun plaats.."