Wrakstukken van het gecrashte toestel worden geborgen. (Foto: Reuters)





Wrakstukken van het toestel en een aantal lichamen zijn gevonden. Er is geen melding gedaan van overlevenden. De Tu-154 transporteerde militairen, journalisten en 64 leden van het befaamde Alexandrov militair muziekensemble dat zou optreden voor de Russische troepen.President Vladimir Putin heeft gezegd dat maandag gezegd een dag van nationale rouw zal zijn. De vlucht was gestart in Moskou en was op de luchthaven Adler in Sochi geland om te tanken.Het ministerie van Defensie zegt in een verklaring: "Wrakstukken van het Tu-154 vliegtuig van het Russische ministerie van Defensie zijn 1,5 kilometer van de Zwarte Zee kust van de stad Sochi gevonden op een diepte van 50 tot 70m.” De woordvoerder van het ministerie, generaal-majoor Igor Konashenkov zegt: "Er zijn geen overlevenden gezien."In een audio-opname afgespeeld op de Russische media en waarvan wordt gezegd dat het het laatste gesprek tussen de luchtverkeersleiders en het vliegtuig was, is geen teken te horen van eventuele problemen waarmee de bemanning mogelijk zou zijn geconfronteerd. De stemmen waren kalm totdat het vliegtuig verdwijnt en de luchtverkeersleiders tevergeefs proberen het contact te herstellen.Berichten over het gebied zeggen dat de vliegomstandigheden gunstig waren. Generaal Konashenkov heeft gezegd dat het vliegtuig voor het laatst is onderhouden in september en dat het in december 2014 meer substantiële reparaties had ondergaan. Het toestel had een "ervaren" piloot.President Putin heeft een staatscommissie opgedragen om de ramp te onderzoeken en heeft zijn medeleven gestuurd naar de families en vrienden van de slachtoffers.Het ministerie van Defensie heeft een lijst van passagiers gepubliceerd, waaruit blijkt dat 64 van hen van het Alexandrov Ensemble waren, met inbegrip van de directeur, Valery Khalilov. Er waren negen journalisten, acht militairen, twee ambtenaren en acht bemanningsleden. Aan boord was ook Elizaveta Glinka, beter bekend als Dr. Liza, de directeur van de Fair Aid liefdadigheidsorganisatie. Ze was de eerste winnaar van de Russische Staatsprijs voor prestaties op het gebied van de mensenrechten.Het Alexandrov Ensemble zou een nieuwjaarsconcert geven op de Hmeimim luchtmachtbasis van Rusland in de buurt van Latakia. Rusland voert luchtaanvallen uit om de Syrische regeringstroepen die strijden tegen rebellen te steunen.