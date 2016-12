Robbi Lachmising, directeur SLM.





In zijn kerstboodschap aan het reizend publiek licht Lachmising een tipje van de sluier. “Waar wij naar toe willen gaan is ons product verbeteren en het aangenamer maken voor het reizend publiek.” Om dat te bereiken zal de SLM maatregelen moeten treffen waaronder vernieuwing van haar vloot.De SLM-directeur kondigt ook verbetering van het flight entertainment systeem op de Mid-Atlantische route. Om tegemoet te komen aan de eisen van het reizend publiek waar de SLM op aangewezen is voor haar voortbestaan, zal Lachmising samenwerkingsverbanden aangaan met andere vliegmaatschappijen.Eerder had Henk Fitz-Jim, general manager van de SLM voor Noord-Amerika, al bekendgemaakt dat het bedrijf op de route Florida-Guyana dit jaar 40% meer passagiers heeft vervoerd dan vorig jaar. Begin januari start het vliegbedrijf ook vrachtdiensten vanuit Guyana. De vluchten van Miami naar Guyana zijn eerder dit jaar ook verhoogd van twee naar drie en zijn er seizoensgebonden vluchten naar Orlando. “Ons doel blijft om de eerste keus van het reizend publiek te zijn en om dit te waarborgen door te zorgen voor veilige, betrouwbare, betaalbare en eersteklas service aan onze klanten.”Lachmising is vanaf 5 juli voor een jaar aangesteld als directeur van de SLM. Hij is na twaalf jaar terug in die functie. Bij zijn aantreden zei hij dat als het slecht gaat met het bedrijf en er een beroep op hem wordt gedaan, hij moet helpen. Zijn prioriteit is om het bedrijf uit de rode cijfers te halen. Hij is er voorstander van om de toegang naar het land via “je eigen luchtvaartmaatschappij in eigen handen te houden.”