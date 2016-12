Rick Kromodihardjo, directeur SZF





"Wij zijn sinds de overname van de groep verzekerden, waarvan de premie door de Staat wordt betaald, continue en geregeld met de dienstverleners zoals de ziekenhuizen, artsen en de apotheken in overleg," zegt Kromodihardjo in gesprek met Starnieuws. Met de ziekenhuisdirecties wordt vrijwel elke maand overleg gevoerd. Hierdoor is het mogelijk om door overleg en goede samenwerking de dienstverlening te garanderen.De SZF-directeur merkt op dat het belangrijk is dat naast de tarieven, die volgens de ziekenhuizen nog altijd een issue zijn, vooral de tijdigheid van betalingen aan hen kunnen worden gegarandeerd. Hierdoor kunnen zij hun eigen planning maken over het uitbetalen van salarissen en het doen van de inkopen.Over december is vroeg door de ziekenhuizen aangegeven dat deze maand cruciaal zou zijn, omdat naast een de salarisuitkering van voor kerst, ook uitbetaling van kerstgratificaties belangrijk zou zijn. "Dit natuurlijk op basis van calculaties van te verwachten declaraties. Wij hebben als SZF aan de hand hiervan ook afstemming gepleegd met de minister van Financiën voor tijdige overmaking van premietegoeden. Simultaan hebben wij bij onze huisbanken nl de SPSB en de Finabank ook aangeklopt voor een ruimere faciliteit en tevens snelle en efficiëntere verwerking van betalingsopdrachten," legt Kromodihardjo uit.Met een gedegen planning en samenwerking tussen alle betrokkenen is het volgens de SZF-directeur wel mogelijk om goede resultaten te behalen. "In dit geval is het SZF blij dat wij in deze tijd van het jaar hebben kunnen bijdragen dat personeel van ziekenhuizen vóór kerst is betaald. Dit is belangrijk aangezien de medewerkers een onmisbare schakel zijn in de gezondheidssector. Ook zij hebben recht om na de harde arbeid die zij verrichten, nu fijne feestdagen met familie te kunnen doorbrengen".