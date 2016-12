"Vandaag is onze redder geboren, Christus de Heer, in niemandsland omdat er geen plaats was in de herberg. Het kind ligt in doeken gewikkeld in een voederbak. Mensen zonder woon- of verblijfplaats die mee trokken met hun vee waren de eerste die hoorde dat voor hen een redder geboren was".Als jongeren zijn we ons bewust van de offers die zijn gebracht hiervoor. Immers worden er dagelijks ook zoveel offers gebracht voor ons SURINAME, waarvan we kunnen stellen dat we een zeer bewogen jaar achter de rug hebben.Wij jongeren van Suriname zijn de toekomst en trotseren dagelijks een heleboel om te komen waar onze dromen liggen. Jongerenorganisaties die met formele structuren moeten onderhandelen om voortgang en continuïteit van onderwijs waar we recht op hebben te continueren, jonge politici die hun stem moeten laten horen om aan te geven wat er leeft binnen de jeugdigen. We hebben ook onze eigen doelstellingen en visie hoe deze te verwezenlijken maar de ondersteuning bij de uitvoering heb je altijd nodig van de oudere en meer ervarende.Als jongerenorganisatie van de partij zijn wij onze collega's die ministers zijn van Sociale Zaken & Volkshuisvesting en Sport en Jeugdzaken en directeuren van parastatale bedrijven, erkentelijk voor hun zichtbare bijdrage in de samenleving. Hun handelen zijn zichtbaar voor het volk die nu gebukt gaat onder onzekerheid en negatieve beïnvloedingen van derden.Wij jongeren onderkennen dat er uitdagingen voor ons liggen en willen tegelijk aangeven deze niet uit de weg te willen gaan. Wij willen onze bijdrage te allen tijden blijven leveren in Suriname.Immers is de gedachte van onze pijlers gericht op samen zien, denken en doen. De taak om Suriname ondanks alle uitdagingen toch op grotere hoogtes te brengen moeten wij serieus oppakken.De HEER liet zijn ZOON geboren worden onder de ergste omstandigheden maar dat was de essentie niet. De essentie was het doel van de geboorte en zijn missie op aarde. Wij jongeren moeten alsook onze gedachten focussen op de weg om Suriname te maken tot een mooi land die zijn potentie zelfstandig om kan zetten in een land met een stabiele economie.Laten we geloof hebben in onze eigen kunnen en handelen. De regering doet zijn uiterste best om ons land te leiden. Ook zij heeft onze ondersteuning en vertrouwen nodig om haar werk tot uitvoering te brengen. Suriname beleeft een moeilijke tijd. We dealen met verminderde inkomsten en verhoogde uitgaven. Gelukkig heeft de Nationale Democratische Partij, regeringsleiders die standvastig in geloof en daadkrachtig zijn en blijven zij zich schouder aan schouder inzetten voor Suriname.Laten we in deze kerstperiode de negativiteit, onbetrouwbaarheid en argwaan achterwege laten en focussen op vreedzaam en rechtvaardig samen te leven. Laat het licht van kerstmis opnieuw schijnen op Suriname.Namens alle NDP jongeren en jongerenbesturen wens ik u en uw familie prettige, bezinningsvolle kerstdagen toe.