Het lijkt wel vorige week dat ik de vorige kerstblog schreef. Niets is echter minder waar; wij zijn weer een jaar verder. Traditiegetrouwe wensen voor geluk, gezondheid en voorspoed gaan de komende dagen de hele wereld rond. Elk van ons heeft daarbij ook het diepe verlangen om zelf gelukkig te zijn. Wat daarbij de definitie van geluk is, kan heel sterk verschillen afhankelijk van de levenshouding en -fase. Een interessant artikel met de pakkende titel ‘There’s more to life than being happy’ zette mij aan het denken over geluk ook in relatie tot de zin van het leven.De vele onderzoeksresultaten waar in het artikel naar verwezen wordt zal ik u onthouden; de kern raakte mij diep. Het bewust betekenis geven aan het leven heeft een positief effect op welzijn en tevredenheid. Ook verbeteren de mentale en fysieke gezondheid, het verhoogt de weerstand en verkleint de kans op een depressie. Recent onderzoek toonde aan dat het constant najagen van geluk, ironisch genoeg, mensen minder gelukkig maakt. Tussen een gelukkig leven en een betekenisvol leven kan een overlap bestaan, maar het is absoluut niet hetzelfde. Volgens in het artikel geciteerde psychologen wordt een gelukkig leven geassocieerd met het een ‘nemer’ zijn, terwijl een zinvol leven correspondeert met het een ‘gever’ zijn. Nemen en geven in de meest ruime zin van het woord en zeker niet alleen in materiële zin. U kent ze wel die types waar je letterlijk moe van wordt omdat ze op energetisch niveau je leegzuigen en zelf er nooit (kunnen) zijn voor een ander. Nemers die gelukkig worden van aandacht en adoratie van hun omgeving en gevers die onbaatzuchtig zichzelf volledig kunnen wegcijferen. Voorbeelden van elke categorie kent u zelf vast ook wel!Waarin verschilt een gelukkig leven van een betekenisvol leven? Geluk gaat vaak over je goed voelen en het leven als gemakkelijk te ervaren, omdat je bijvoorbeeld in goede gezondheid verkeert of in staat bent alles wat je nodig hebt aan te schaffen. Een betekenisvol leven is volgens de bekende psycholoog Martin E.P Seligman, wanneer je al je krachten en talenten inzet om te horen bij of om dienstbaar te zijn aan iets waarvan je weet dat het groter is dan jezelf. Dat kan op momenten gaan ten koste van het eigen geluk. Kinderen opvoeden wordt geassocieerd met een betekenisvol leven; het vraagt van ouders een stuk zelfopoffering. Zingeving is niet alleen het boven jezelf uitstijgen, maar ook het uitstijgen boven het huidige moment. Geluk is een emotie die we zoeken in het hier en het nu en uiteindelijk vervaagt het net als elke andere emotie. Zinvolheid of betekenisvol bezig zijn is blijvend en dus duurzaam. Het verbindt het verleden met het heden en de toekomst. Het denken verder dan het heden, terug in het verleden of juist toekomstgericht is een teken van een relatief zinvol leven. Mensen die in het nu leven, schijnen volgens onderzoekers gelukkiger te zijn.Mensen die meer tijd besteden aan het overdenken van de toekomst of het terugdenken aan strijd en het lijden van het verleden, zijn minder gelukkig maar leiden wel een meer zinvol bestaan. Het negatieve dat ons overkomt, verlaagt het geluk, maar verhoogt wel de hoeveelheid betekenis die het leven heeft of juist krijgt daardoor.Door het kunnen opzij zetten van onze egoïstische belangen om anderen of iets dat groter is dan onszelf van dienst te zijn, tonen we niet alleen onze menselijkheid, maar laten we vooral zien dat een goed leven uit veel meer bestaat dan het najagen van ‘simpel geluk’. Mijn wens voor 2017 is dat wij allen in onze zoektocht naar geluk ook gericht reflecteren op de zingeving en betekenis van ons leven. Als ook u rond deze feestdagen en in het nieuwe jaar meer een gever dan een nemer wilt zijn, dan staat ons allen een iets betere toekomst te wachten!Per juni 2016 is het alweer tien jaar geleden dat Helyante Mac-Donald zich presenteerde onder de naam CrossedLines Advisory Services Suriname als managementconsultant en trainer. Schrijven doet zij om te reflecteren op wat zij ziet en ervaart vanuit een hele brede interesse. Met deze maandelijkse blog wenst zij bij te dragen aan discussies over onderwerpen binnen onze eigen Surinaamse realiteit. Kijk mee op de vernieuwde website www.CrossedLinesadvisory.sr