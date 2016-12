Ervan overtuigd dat het een advocaat, bij wie de ereregels binnen de advocatuur hoog in het vaandel staan, niet siert om dusdanige publieke ruchtbaarheid aan een door hem of haar aanhangig gemaakte rechtszaak die, nota bene, reeds voor vonnis staat, te geven, voel ik mij thans genoodzaakt en geroepen een korte reactie te geven op het artikel via dit medium verschenen op 23 december onder de kopGenoodzaakt en geroepen voel ik mij omdat in voormeld artikel enkele juridische onjuistheden zijn opgenomen in relatie tot mijn verzoek aan de rechter tot aanpassing van het geslacht van de in Suriname woonachtige transgender Yvanna. Wanneer deze door mij geconstateerde juridische onjuistheden afkomstig zijn van collega-juristen dan bestaat bij mij de vrees dat deze mogelijk als juridisch vaststaan kunnen worden beschouwd en derhalve hun eigen leven kunnen gaan leiden onder velen binnen onze samenleving.Allereerst wil ik aangeven dat het door mij gedaan verzoek namens Yvanna voor wat betreft haar geslachtsaanduiding geen verandering van het woord mannelijk in het vrouwelijk betreft, zoals in voornoemd artikel is aangegeven. Van geschiedvervalsing is in casu dan ook absoluut geen sprake. Het verzoek tot aanpassing van de geslachtsaanduiding van Yvanna betreft de bekende en op wettelijke basiste plaatsen kantmelding zoals dit bij elke verandering in de status van een burger door het Bureau voor Burgerzaken geschied. Voor wat betreft voorgaande verwijs ik naar veranderingen/aanpassingen met betrekking tot geslachts- en voornaamswijzigingen als ook bij erkenning en/of betwisting van een erkenning die ook middels kantmelding geschieden.Voorts lijkt het mij enigszins misplaatst om zich als jurist uit te laten over de fysieke kenmerken van een transgender die er alles aan heeft gedaan middels chirurgische ingrepen te kunnen voldoen aan iemand behorende tot het ander geslacht dat het geslacht bij geboorte. Voor wat betreft deze fysieke kenmerken zijn de ter zake kundige rapporten (chirurgische en psychologische) zeer duidelijk daarover en hoeft zulks derhalve geen betoog. Ik wens hierbij wel aan te geven dat het hebben of niet van een baarmoeder en eierstokken mijns inziens geen criteria zijn om een vrouw tot vrouw binnen een samenleving te mogen rekenen. Er zijn legio vrouwen die een baarmoeder en eierstokken hebben en toch nooit een kind ter wereld hebben gebracht en vrouwen die hun baarmoeder en eierstokken om een of ander reden hebben laten verwijderen. Zijn deze vrouwen dan minder vrouw binnen een samenleving? Mijn antwoord is 'nee'.Aanpassing van wetgeving in MT of VT zoals in voornoemd artikel is voorgesteld, zal mijns inziens, geenszins de mensenrechtenschending c.q. discriminatie bij de transgender wegmaken daar het bij zo een aanpassing een menselijk biologisch niet bestaande geslachtsaanduiding betreft. Deze vorm van veranderde wetgeving komt, immers, ook nergens voor in landen waar de wetgeving op het stuk van homoseksualiteit/transgender reeds is aangepast. Waarom zouden wij in Suriname op dit stuk dan zo uit de maat moeten vallen? Voor wat betreft de mensheid bestaan er twee geslachten en niet meer of minder t.w. het mannelijk en het vrouwelijk geslacht.Een aanduiding zoals in het artikel is voorgesteld lijkt mij dan ook eerder een geschiedvervalsing dan die waarbij iemand op grond van psychische en fysieke kenmerken door deskundigen vastgesteld juridisch gerekend mag worden tot het ander geslacht dan waartoe degene bij geboorte behoorde. Ten slotte wens ik aan te geven elke vorm van ongevraagde inmenging door derden (collegae, geestelijke leiders etc) in het door mij ingesteld verzoek namens Yvanna welk thans bij de rechter ligt als ongehoord en niet welkom ervaar