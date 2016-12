First Lady Ingrid Bouterse-Waldring overhandigt een cheque namens haar gezin aan Sidney Grunberg van Su-Aid.





De organisatie had als streven SRD 1 miljoen op te halen voor Huize Ashiana, Paraclub, Stichting Wiesje, De mantel, Blauwe Nest, Evie, Huize Albertine en Huize Majella. De grote zorgpunten bij deze organisaties zijn divers, van transport (rolstoelbus), een nieuwe schutting, technische middelen tot een bewegingspark.Zeggen hoopt dat wanneer ook de donaties via de bank duidelijk is en nog enkele andere cheques en bedragen binnenkomen, het opgehaalde bedrag ruim boven de drie ton wordt. Hij merkt op dat bij de overhandiging van de cheque door First Lady Ingrid Bouterse-Waldring zij aangegeven heeft dat het geld afkomstig is uit privémiddelen van het gezin van de president. Het geld voor de relatiegeschenken is gegaan naar diverse sociale instellingen. "De ondersteuning van het staatshoofd en zijn gezin geeft nog meer legitimiteit aan de organisatie," merkt Zeggen op.Ook ministers hebben gedoneerd, niet alleen aan Su-Aid maar diverse instellingen. Zo heeft minister Gillmore Hoefdraad van Financiën het gehele bedrag van relatiegeschenken van SRD 50.000 gegeven aan sociale instellingen. Dit had hij vorig jaar ook al gedaan. Daarnaast heeft hij uit eigen middelen aan vijf tehuizen SRD 13.000 gedoneerd. De organisatie is alle ministers, bedrijven, organisaties en personen dankbaar voor de ondersteuning. Het uiteindelijke opgehaald bedrag zal nog worden bekendgemaakt.