Ziekenhuisdirecteur Antoine Elias overhandigt dc Wedprekash Joeloemsingh het jaarplan 2017.





Elias merkte op dat het plan voor 2017 realistischer is vanwege de precaire situatie van het land. Dit jaar was gepland om de kinderafdeling af te hebben. Dit project is nog niet afgerond. Elias verwacht dat uiterlijk begin maart de nieuwe kinderafdeling opgeleverd wordt.In de planning is voor het volgende jaar voorlopig alleen nog het opzetten van een goede Cardio- en een Urologiepoli. Elias gaf aan dat er ruim 60 miljoen SRD nodig is om de plannen voor 2017 uit te voeren, maar geeft tegelijk aan dat de middelen uit eigen beheer zullen komen.Districtscommissaris Joeloemsingh vindt de prestaties van het ziekenhuis geweldig. Hij stelde dat wel gekeken moet worden naar de dubieuze debiteuren, omdat het commissariaat zich ook schuldig hieraan maakt. Vaak genoeg stuurt hij personen na afstemming met de directie voor behandeling, maar de kosten worden niet gedekt.