Adjiante (30) die twee jeansbroeken in een winkelzaak in het stadscentrum wilde stelen, is door de security guard aangehouden.De man begaf zich in de kledingzaak, nam twee jeansbroeken van de rek en liep ermee naar de paskamer. In de kleedruimte verwijderde hij de beveiligingsmechanisme die bevestigd was aan die broeken.Het viel de dief niet op dat aan één van de broeken een extra beveiligingsclip was. Toen hij de winkelzaak uitwilde, werd hij verrast door het alarmsysteem die overging. Adijante werd door de bewaker aangehouden met de twee broeken in zijn bezit. Hij werd overgedragen aan de ingeschakelde politie van ressort Centrum.Na afstemming met het Openbaar Ministerie is de jeansbroekendief ingesloten. Dit meldt de politie Public Relations.