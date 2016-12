Manodj Hindori, voorzitter Nationale Ziekenhuisraad





Hiermee kunnen de ziekenhuizen voldoen aan de verplichtingen naar hun personeel toe, zegt Manodj Hindori, voorzitter van de Nationale Ziekenhuisraad tevens algemeen directeur van het St. Vincentius Ziekenhuis aan Starnieuws.De ziekenhuisdirecties zijn blij met de inzet van het SZF om deze financieel zware maand december te kunnen overbruggen. Het SZF heeft de medische verzekering van verreweg het grootste deel van de samenleving onder zich gekregen en is daarmee uitgegroeid tot de grootste betaler van de ziekenhuizen. De ziekenhuizen en het SZF vinden het belangrijk dat er een goede partnerschap bestaat, waarbij financiële problemen in de sector tijdig kunnen worden besproken, zegt Hindori.De ziekenhuizen willen al vroeg in 2017 weer met het SZF om de tafel gaan om verder te overleggen over de verschillende betalingsmodellen en over aanpassing van de SZF ligdagtarieven.