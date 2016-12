De politie van Latour in gesprek met ondernemers van het ressort. (Foto: KPS)





Ressortcommandant Sjaamanand Debi-Tewari is de initiatiefnemer van deze gesprekken. Hij wil ondernemers van de buurt een forum geven om elkaar beter te leren kennen en eventueel samen te werken. De gesprekken moeten baat hebben voor zowel de ondernemers als de gemeenschap.De meest voorkomende vechtpartijen blijken in de late avond te zijn onder hangjongeren in het ressort. Deze groep houdt zich op voor winkelpanden. Als ze alcoholische dranken hebben genuttigd, ontstaan er veelal meningsverschillen die uitmonden in een gevecht.Ook de verschillende openingstijden van de winkels vormt een probleem. Als de ene winkeleigenaar zich houdt aan zijn openingstijd en zijn onderneming sluit, verplaatst de groep hangjongeren zich naar een andere die wel open is. In het ressort hebben de winkels verschillende openings- en sluitingstijden. Samen met de districtscommissaris wordt nagegaan hoe te komen tot standaard openings- en sluitingstijden. De ondernemers zijn bereid mee te werken om deze problemen in hun woongebied op te lossen. De laatste bijeenkomst met de ondernemers is 21 december gehouden.