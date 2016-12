'Mi Skoro Pasie' moet studenten helpen de juiste studierichting te kiezen.





Vrijdag heeft het vrij jonge team achter de ‘app’ een presentatie en ‘soft launch’ gehouden in TMIL, het innovatiecentrum van Telesur bij de Anton de Kom Universiteit. Er is uitgelegd hoe de applicatie tot stand is gekomen en hoe zij werkt. Noriann Deekman, Fariel Melcherts, en Ryan Rattan richten zich op management en promotie van het platform zodat Cherelys zich helemaal kan richten op het technisch gedeelte van de app. De app is samen met Code Ops in elkaar gezet. Cherelys en Code Ops zijn oud deelnemers van de Telesur/IT-Core Hackathon. Het team wil eind januari de app lanceren. ‘Mi Skoro Pasie’ wordt nu door een kleine groep gebruikers getest.werkt nauw samen met Bureau Onderwijs en Studiefaciliteiten en de scholen. Sociale activiteiten, studierichtingen, mogelijke carrières, lesroosters, repititie- en s.o-perioden zullen allemaal bijgehouden worden met de app. “Wij zijn er om informatie en richtlijnen te geven aan studerenden,” benadrukt Noriann. “Wij willen helpen de juiste studie te kiezen zodat de juiste loopbaan gevolgd wordt.” De doelgroep is heel ruim, zegt Fariel. “Onze ‘main’ doelgroep zijn de VOJ-leerlingen omdat zij de eerste keus maken. Al tussen de richtingen A en B,” licht ze toe. “We richten ons daarna op VOS, HBO en universitair niveau. Dus eigenlijk alle studerenden.” Ryan merkt op dat ook leerkrachten gebruik kunnen maken van de app, omdat ook zij zich verder willen ontwikkelen op bepaalde gebieden.Er is twee jaar aan het opzetten van het platfrom gewerkt. De website miskoropasie.sr, de Facebook- en Youtubepagina van dezelfde naam vormen samen het studentenplatform. “We zijn allemaal zelf nog studenten, maar zijn zwaar gemotiveerd omdat dit heel erg van belang is voor de jongeren, voor hun studie voor hun toekomstige job,” legt Cherelys uit. “Ik heb het aan den lijve ondervonden. Na de Mulo heb ik een verkeerde keuze gemaakt, omdat er niet genoeg informatie was over wat ik eigenlijk wilde gaan doen; ICT. Ik heb vier jaren verloren op een school waar ik niet aan mijn trekken kwam. Daarom doe ik dit, om anderen te helpen, want het gebeurd nog steeds.”René Gompers