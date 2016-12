Huize Tyl Tyl, Stichting Mofina Brasa, Umooja Foundation for Youth Development, de religieuze groepen Immanuel, Waakzaam en Deur der Hoop zijn bedacht. Daarnaast ook de buurorganisaties in Pontbuiten, Latour en Vrouwen van Groningen. Er is financiering gegeven voor studie voor vijf moeders en hebben tien zwakke huishoudens een financiële injectie gehad.In een persbericht zegt het ministerie van Sozavo dat de regering deze maand ruim SRD 1,5 miljoen heeft vrijgemaakt voor 28 hulpbehoevende opvanginstellingen. De subsidie aan deze instellingen varieert tussen de SRD 25.000 en SRD 50.000. Het gaat vooral om instellingen die zich bezig houden met de opvang van kinderen en jongeren tussen 3 en 16 jaar en de opvang van ouderen en personen met een beperking.Dogojo zegt dat ze het tot haar hoogste prioriteit maakt om geïdentificeerde achterstanden in 2017 in te lopen met “nieuw beleid dat gericht is op de bevordering van meer stabiliteit voor deze instellingen.”