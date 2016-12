First Lady Ingrid Bouterse-Waldring heeft een enveloppe overhandigd aan Frank Cameron van de SOGK. (Foto: Raoul Lith)





De echtgenote van de president heeft aan vertegenwoordigers van zeven instellingen een enveloppe overhandigd. Het gaat om Huize Ashiana (SRD 15.000), Huize Emma (SRD 20.000), Betheljada (SRD 20.000), het Parelhuis (SRD 20.000), SOGK (SRD 15.000), Lotjeshuis (SRD 20.000) en stichting Claudia A (SRD 15.000). De first lady merkt op dat de instanties heel goed werk verrichten en dat de geste een goede plek zal krijgen. Deze instellingen richten zich voornamelijk op onderwijs, vrouwen, kinderen en senioren burgers en personen met beperkingen.“First lady, mede namens de sociale instellingen neem ik de vrijheid u heel hartelijk dank te zeggen, en onze dank door te geleiden naar de president. U weet hoe moeilijk het is en alle beetjes helpen. We zijn u en de president zeer erkentelijk dat u ons in deze zeer moeilijke tijd de helpende hand geboden hebt,” zei Frank Cameron van het SOGK. De vertegenwoordigers van het Parelhuis hebben gebruik gemaakt van de gelegenheid om de first lady uit te nodigen een bezoek te brengen aan de instelling. Bouterse-Waldring stemde toe en zegt dat in 2017 zij zeker aanwezig zal zijn.Raoul Lith