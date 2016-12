In de Nickeriaanse gemeenschap wordt rondverteld dat een buschauffeur het kind heeft aangereden. "Het was toevallig dat een bus vanuit de tegenovergestelde richting reed. De bromfietser was op de rijhelft van de bus beland, maar deze heeft niemand aangereden. Het kind is overleden door de val op het wegdek", benadrukt Oedit.Oedit betreurt het dodelijke incident. Alle verkeersslachtoffers van Nickerie waren op een bromfiets. De verkeersinformatie wordt steeds opgevoerd in het district. Bromfietsers worden op de gevaren in het verkeer gewezen. Oedit vindt het jammer dat het meisje is komen te overlijden. De politiecommandant wijst erop dat bromfietsers vaak meerdere personen onverantwoordelijk vervoeren en wanneer zij hierop gewezen worden, vinden zij dat niet prettig. Juist dit soort narigheden wil de politietopper voorkomen. "Bij de start van dit jaar heb ik echt gehoopt en ernaartoe gewerkt om nul verkeersdoden te hebben in het district. Jammer genoeg hebben drie bromfietsers en nu een kindje dat vervoerd werd op een bromfiets, het leven gelaten in Nickerie," merkt Oedit op.De verkeersbarometer is landelijk gestegen naar 70.Wanita Ramnath