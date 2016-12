Minister Steven Relyveld reikt toewijzingsbeschikkingen uit. (Foto: BIC Para)





In mei vorig jaar zijn ongeveer 1300 bereidsverklaringen uitgereikt aan personen in Para, maar slechts een deel kon vrijdag de toewijzingsbeschikkingen krijgen. De rest “is coming soon,” zegt Relyveld.De terreinen liggen aan de Groenhartweg, Wooncentrum Zanderij (Albert Plesmanstraat), Copieweg, Palisade2 weg, Pararacweg en een paar individuele beschikkingen uit verschillende gebieden in Para. De gebieden Rijweg Pikien Saron, Sheotahulweg en Arubaweg volgen binnenkort, deelt de minister mee.Volgens districtscommissaris Armand Jurel is in het afgelopen dienstjaar veel verzet. Voorafgaand aan infrastructurele werkzaamheden en reguliere werkzaamheden, zoals vuilophaal, verfraaiing, ordening recreatie oorden en controle op winkels en eetgelegenheden, is deze uitreiking aan toewijzingsbeschikkingen een kroon op al het werk dat is verzet in het afgelopen dienstjaar, meldt het Burger Informatie Centrum Para.