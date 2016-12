Rajen Pahladsingh draagt de cheque over aan medewerkers van Verloskamer 1.





Pahladsing legde uit dat hij de donatie deed namens zijn moeder Nelly Pahladsing, die binnenkort 90 jaar wordt. Zijn moeder is zeer tevreden over de service die zij onlangs had ontvangen in het ziekenhuis. Daarom wilde zij iets terugdoen voor het ziekenhuis. Pahladsing vindt dat bedrijven en burgers ook hun steentje moeten bijdragen opdat de medische zorg op niveau kan blijven. Ook zieke kinderen moeten volgens hem de kans krijgen om op te groeien tot de volgende generatie van burgers van ons land. Hij is al sinds de jaren negentig bezig om via Stichting Tamara spullen in te zamelen voor jonge kinderen die het moeilijk hebben in Suriname.Het hoofd van de verloskamer, Astrid Joeroeja, is verheugd met deze donatie. Hiermee kunnen de verloskundigen hun werk beter doen. Ze vertelde dat het steeds drukker wordt op de verloskamer. Ze was er trots op dat dit jaar zeer waarschijnlijk het aantal van 1.500 bevallingen zal worden bereikt. Het vorig jaar waren er ongeveer 1.300 bevallingen.Ook algemeen directeur Manodj Hindori is blij dat de familie Pahladsing in deze kersttijd aan het St. Vincentius Ziekenhuis heeft gedacht. Vooral in dit bijzonder jaar, waarbij het ziekenhuis zijn 100-jarig jubileum herdenkt, is gebleken dat veel mensen uit de samenleving het ziekenhuis een warm hart toedragen. Met name in deze financieel moeilijke tijd geeft het een goed gevoel om te weten dat de gemeenschap meeleeft met de ziekenhuizen en met de patiënten. Hij sprak zijn dank uit aan de familie Pahladsing voor deze welkome geste.