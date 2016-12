Dinsdag zal de commissie in het openbaar vergaderen. De commissie van rapporteurs bestaat uit Amzad Abdoel (NDP), Asiskumar Gajadien (VHP), Jennifer Vreedzaam (NDP), Gregory Rusland (NPS), Rossellie Cotino (NDP), William Waidoe (Pertjajah Luhur) en Wendel Asadang (NDP).Het geld wordt geleend bij de Chinese Export Import Bank. Telesur heeft jaren geen investeringen gedaan. Het breedbandproject zal nationaal worden uitgevoerd, want de behoefte aan snelle internetverbindingen is groot, heeft het bedrijf eerder meegedeeld. De Chinese telecom/ICT-reus Huawei is bereid gevonden om het 'National Broadband Plan 2016-2020' dat door Telesur ontwikkeld is, uit te voeren. De lening wordt aangegaan voor twintig jaar.