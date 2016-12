Louis Vismale van stichting 1 Voor 12 met enkele personen die genieten van de feestmiddag in het gebouw van Albuflo.





Er was muziek en zang van combo Orchidee, Stacy Gemin, Romeo Foe A Man en Louis Windzak. Veel mensen die geholpen zijn door de stichting, waren ook op het feest. Aarti Soekhdew en zoon Tushar (9) zijn afgelopen week naar Frans-Guyana afgereisd om daar medisch onderzoek te doen. Alhoewel er nog geen duidelijkheid is in het ziektebeeld van haar zoon, is de moeder hoopvol gestemd. “We hebben zoveel doktoren gezien. Er is nog geen duidelijk antwoord. Een dokter zegt dat het een chronische pijn is en dat hij ermee zal moeten leren leven. Maar ik als moeder kan dat niet aanzien. Ik wil verder kijken wat de mogelijkheden zijn.”De onderdirecteur van Sociale zaken Ashwin Chitanie vertelt waarom hij de stichting ondersteunt. “Het gaat om mensenlevens”, geeft hij aan. “Het ministerie heeft onder andere als taakstelling mensen weerbaar maken tegen armoede en die taakstelling kan ik bij 1 voor 12 terugvinden. Als je als organisatie gemeenschappelijke doelen hebt, dan denk ik dat het belangrijk is dat er sprake is van bundeling om gezamenlijk doelstellingen beter te kunnen realiseren.”Districtscommissaris Mike Nerkust gaf een mooi kerstcadeau aan de organisatie. Het commissariaat zal maandelijks 20% van de opbrengst van 12 advertentie zuilen van het Commissariaat - waar mensen hun banieren ophangen- aan de stichting doneren. “De districtsraad heeft al groen licht gegeven, dus het is in orde. Het is goed werk dat deze mensen doen en dan moet er ruggensteun gegeven worden,” stelt Nerkust.