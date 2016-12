Minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie.





Het Hof van Justitie en de griffie hadden net als de advocaten erop gerekend dat in januari onder betere omstandigheden zittingen gehouden konden worden. Deze zaken waren afgesproken met van Dijk-Silos. Na de kerstdagen zou de verhuizing plaatsvinden. Dit gaat niet meer door omdat de aannemers niet hebben kunnen werken.Hoefdraad zegt dat diverse banken de opdracht hebben gekregen om de aannemers te betalen. Er is volgens hem op 19 december betaald via de Volkscredietbank, Republic Bank en De Surinaamsche Bank. "Er zijn geen openstaande reçus bij de Centrale Betaaldienst, zegt de minister van Financiën. Hij vindt het jammer dat deze kwestie via de pers wordt besproken.Minister Van Dijk-Silos merkt op dat zij continu aan de bel heeft getrokken. Er is frequent contact geweest met Openbare Werken en ook met het secretariaat van haar collega Hoefdraad. Tot maandagmorgen was er niet overgemaakt, waardoor het te laat was om de werkzaamheden af te kunnen ronden dit jaar. "Alle stukken zijn op 5 december door het ministerie van Openbare Werken naar Financiën gestuurd. Op 19 december in de ochtend was er nog geen betaling gedaan. Ik zal deze kwestie binnen de regering aan de orde stellen", zegt Van Dijk-Silos. De bewindsvrouw zegt dat zij het heel erg vindt dat de belofte die gedaan was aan het Hof van Justitie en de griffie, niet kan worden waargemaakt.