Kenneth Meerzorg (53) is vrijdag bij een aanrijding aan de Indira Gandhiweg overleden. De bromfietser werd ter hoogte van de Broedershoopweg aangereden door een auto.De Verkeersunit van regio Midden trof bij aankomst op de plek het levenloze lichaam van de bromfietser aan. Een arts stelde de dood vast.Het onderzoek wees uit dat beide bestuurders in dezelfde richting reden. Zij kwamen vanuit Latour en reden richting Lelydorp. De autobestuurder reed bij het beschrijven van een rechtse bocht de bromfietser aan.Het rijbewijs van de autobestuurder die niet onder invloed van alcohol verkeerde, is hangende het onderzoek ingevorderd. Het ontzielde lichaam is na afstemming met het Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen. Het aantal verkeersdoden is gestegen naar 69 voor dit jaar, meldt de politie Public Relations.