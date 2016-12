Minister Mike Noesalim van Binnenlandse Zaken overhandigt een cheque aan Henry Sanamin van BBCO. (Foto: Biza)





De Stichting Belangen Behartiging Clevia en Omgeving (BBCO), de Stichting 1 voor 12, het Bejaardentehuis Simba, stichting Matoekoe, en SV Altona, behoren tot de sociale instellingen die vandaag van minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken (Biza) een relatiegeschenk hebben ontvangen. Noersalim drukte de vertegenwoordigers bij de overhandiging van de donatie op het hart, om het werk met dezelfde inzet voort te zetten in 2017.De organisaties die door Biza zijn bedacht, zetten zich belangeloos in voor buurten en gemeenschappen en stellen welzijn en welvaart van de burgers voorop, zegt de voorlichting van Biza. “Het is voor ons echt een motivatie dit gebaar te mogen ontvangen voor wat wij echt belangeloos doen voor onze burgers”, verwoordde Henry Sanamin van BBCO.“Het helpt veel als de burger zelf helpt, in die zin dat de druk op de overheid een beetje wordt weggehaald. Het is gepast om in deze periode van kerst ook deze organisaties te gedenken en te bedanken voor hun inzet”, zei Noersalim. Hij gaf aan te hopen op een nauwere samenwerking met de organisaties.SV Bintang Baru, SV Curaboys, BBZ (Bosbivak) en Felion Sanvisie (schrijver die binnenkort een boekwerk zal uitbrengen) hebben ook een donatie gekregen.