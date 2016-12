Militairen en paramedici stonden klaar voor het gekaapte toestel van Afriqiyah Airways. (Foto's: Reuters)





De kapers hebben zich overgegeven aan de Maltese autoriteiten nadat de meeste mensen waren vrijgelaten uit de Afriqiyah Airways Airbus A320. Het blijft onduidelijk hoeveel kapers betrokken waren.Het blijkt dat ze misschien aanhangers zijn van wijlen de voormalige leider Muammar Gaddafi. Een man zwaaide met een groene vlag uit het tijdperk van Gaddafi vanuit de hoogste treden van het vliegtuig kort voordat het incident is beëindigd.Taher Siala, de minister van Buitenlandse Zaken van Libië, zegt dat de kapers een pro-Gaddafi politieke partij wilden oprichten. Eén van de kapers vertelde een Libische tv-station: "We hebben deze maatregel genomen om onze nieuwe partij te declareren en te promoten.” Aanvankelijk werd gesteld dat de kapers hebben geprobeerd om politiek asiel aan te vragen in Malta, vertelt de burgemeester van Sabha, kolonel Hamed al-Khayali, aan BBC.Het incident begon nadat het vliegtuig vertrok uit Sabha en na twee uur en 20 minuten de landing maakte in Malta. Plaatselijke berichten beweerden dat minstens één man had gezegd dat hij een handgranaat had. Hij dreigde daarmee het vliegtuig op te blazen. Op de passagierslijst waren 82 mannen, 28 vrouwen en een baby.Al Khayali zegt dat het vliegtuig vanuit de Tmenhant militaire luchthaven van Sabha was vertrokken op weg naar Tripoli. “Het werd gekaapt en we onderzoeken hoe er mogelijke explosieven of wapens aan boord zijn terechtgekomen.” Hij voegt eraan toe dat de veiligheid op Tmenhant slecht is. Er is een afstand van vijf kilometer tussen het luchthavengebouw en de vliegtuigen. "Dat is een open ruimte en het is mogelijk dat langs die route iets aan boord is gesmokkeld."Paramedici en soldaten stonden op de luchthaven op Malta om te zien “wat de volgende stap zou zijn.” In de tussentijd was de internationale luchthaven van Malta gesloten en waren alle vluchten omgeleid.