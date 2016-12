De vuurwerkmarkt is voor het grootste deel verbrand. Ook huizen in de omgeving zijn beschadigd. (Foto: Reuters)





Het staatshoofd heeft de toezegging gedaan om de 300 ambachtslieden die hun kraampjes hadden in de San Pablito vuurwerkmarkt te helpen. Deze werkers zijn hun levensonderhoud kwijt. De markt is in de afgelopen tien jaar tot drie keer tot de grond afgebrand."We hebben ons verplicht eenieder te helpen. We gaan de 300 kraameigenaren van de markt ondersteunen, zodat ze volgend jaar hun activiteiten normaal kunnen uitvoeren,” heeft Pena Nieto gezegd tijdens een bezoek aan de overlevenden in het ziekenhuis. De oorzaak van de explosies dinsdag is nog onduidelijk.De lichamen van de meeste van de 35 dodelijke slachtoffers zijn zo ernstig verbrand, dat ze met behulp van DNA-testen zullen worden geïdentificeerd. Sommige van de slachtoffers zijn overgebracht naar een gespecialiseerd ziekenhuis in de Amerikaanse stad Galveston, Texas.Videobeelden van de ramp tonen een groot aantal vuurwerk dat wegschiet in de lucht als ze vlam vat. Na de eerste ontploffing bleef het vuurwerk exploderen en kolkte rook in dikke zwarte wolken uit het gebied. Volgens de Mexicaanse media was er in totaal zo’n 300 ton vuurwerk op de markt.De economie van Tultepec leunt zwaar op de vuurwerk industrie. De stad ligt ten noorden van de hoofdstad Mexico-stad. De autoriteiten hebben beloofd om "de bestaansmiddelen" van de mensen die op de markt gewerkt te verdedigen en hen te steunen totdat de markt is herbouwd. "De ambachtslieden zijn niet alleen," zegt gouverneur Eruviel Ávila van de staat Mexico.