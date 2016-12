Een voetganger is vannacht dodelijk aangereden door een autobestuurder. Het slachtoffer werd aangereden op de kruising Letitia Vriesdelaan/Henck Arronstraat.Starnieuws verneemt dat de autobestuurder is doorgereden na de aanrijding en is nog voortvluchtig.Het slachtoffer is ter plekke overleden. Het ontzielde lichaam is in beslag genomen voor obductie. Het aantal verkeersdoden voor dit jaar is gestegen naar 68.