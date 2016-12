Volgens Henk Fitz-Jim, general-manager van het bedrijf voor Noord-Amerika, heeft Surinam Airways een record dat hij 92% op tijd vertrekt vanuit Miami International Airport naar Guyana. Voor de 8% vertragingen heeft hij zijn excuses aangeboden aan de reizende klanten."Ons doel blijft om de eerste keus van het reizend publiek te zijn en om dit te waarborgen door te zorgen voor veilige, betrouwbare, betaalbare en eersteklas service aan onze klanten.” Hij vertelt dat Surinam Airways zijn vluchten van Miami naar Guyana eerder dit jaar heeft verhoogd van twee naar drie vluchten per week en seizoensgebonden diensten verleend naar Orlando.Er zijn aanvragen voor een route naar Atlanta, zegt Fitz-Jim. Het vliegbedrijf kijkt naar de haalbaarheid van een aantal routes die in overeenstemming zijn met klantgerichte schema’s. Voor de feestdagen is Surinam Airways volgeboekt op deze routes. “Er zijn tot nu toe geen vertragingen of andere problemen die de passagiers hebben gehinderd,” zegt hij.In de loop van dit jaar zijn Guyanese werknemers getraind om vracht te verwerken volgens de normen van de Amerikaanse binnenlandse veiligheidsdiensten. Surinam Airways zal met ingang van januari 2017 vrachtdienst uit Guyana in de Verenigde Staten aanbieden, kondigt Fitz-Jim aan. Het bedrijf biedt al vrachtdienst in Guyana uit Miami, meldt South Florida Caribbean News.