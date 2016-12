Twee verdachten zijn kort na een beroving aangehouden door de politie van ressort Uitvlugt. Politie Livorno kreeg via de Centrale Meldkamer de melding van een beroving aan de Livorno Beekhuizenweg. Op het adres aangekomen troffen de wetsdienaren twee vrouwelijke slachtoffers aan. Zij verklaarden in de woning te zijn overvallen door twee rovers.De vrouwen zijn door de criminelen in de badkamer van de woning opgesloten. Eén van de vrouwen zag kans via de opening van de badkamer die leidt naar het toilet naar buiten te komen. Op haar hulpgeroep schakelden de buren de politie in. Het kentekennummer van het voertuig is doorgespeeld en speelden de eenheden op straat hierop in.Het voertuig is gesignaleerd op een adres te Uitvlugt. De politie van het ressort heeft de gebroeders Fanuel I. (26) en Ismael I. (23) aangehouden. De verdachten werden overgedragen aan de politie van Livorno die het onderzoek overdroeg aan de recherche van Paramaribo.Het voertuig van de verdachten is eveneens in beslag genomen. De buit die volgens de slachtoffers bestaat uit geldbedragen in SRD, USD, Euro en Chinese Yuan, sieraden en een mobiele telefoon, is nog niet teruggevonden, meldt de politie Public Relations.