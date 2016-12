De commissie komt volgende week reeds bijeen om de wet voor te bereiden voor openbare behandeling. Er zal ook een openbare commissievergadering worden gehouden. Het ligt in de bedoeling om dit ontwerp de komende week te behandelen. Aanvankelijk zou donderdag de laatste vergaderdag zijn.In de memorie van toelichting is aangegeven dat de vooruitzichten voor 2016, evenals de voorlopige kwantificatie hierover door de economische instituten, van dien aard zijn dat een sterker negatieve economische groei en een voortgaande munt depreciatie, zich zullen manifesteren. De verwachting is dat de schuldratio's voor 2017 verder zullen verslechteren. De obligoplafonds voor de totale Staatsschuld zullen door deze ontwikkelingen onder druk komen te verkeren.Op 9 december kreeg de minister van Financiën toestemming om een lening aan te gaan voor US$ 235 miljoen. Hiermee zal het Dalian 4 project voor asfalteren van wegen en bouwen van bruggen, worden uitgevoerd.