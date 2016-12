Assembleelid Carl Breeveld tijdens zijn spreekbeurt donderdag.

(Foto: Raoul Lith)





Dit zei Breeveld donderdag bij de behandeling van de Anti-Corruptiewet, waar hij zich jaren sterk voor maakt. "Voorzitter, ik hoor weleens uitspraken als: corruptie is een wereldwijd probleem, denk je dat het in Suriname bestreden zal worden? Of, corruptie is iets van alle tijden. Ik ga niet mee met deze uitspraken, omdat ik vind dat men op deze wijze corruptie in stand blijft houden en niets concreets doet om verandering te brengen. Het is een slachtofferrol die wordt aangenomen, bewust of onbewust," stelde de volksvertegenwoordiger.Breeveld vindt dat ervoor gewaakt moet worden om te denken in termen waarbij externe factoren de boventoon voeren. Te vaak zoeken politici en anderen de schuld buiten zichzelf: 'de kolonisator, het westen, wereldcrisis, de andere politieke partij, vorige regeerders etc'. "We moeten leren onze verantwoordelijkheid te nemen en niet steeds de schuld bij anderen zoeken".De politicus zei dat hij veel hoop had toen de huidige president in 2010 in De Nationale Assemblee verklaarde dat er een kruistocht tegen corruptie gevoerd zou worden. "Helaas hebben we situaties meegemaakt die haaks stonden op deze uitspraak. Onduidelijkheden bij besteding van middelen bij Carifesta, naschoolse opvang, bouw van het ziekenhuis in Wanica, schoolboekenproject, pakkettenverstrekking, levering van zand etc," betoogde Breeveld. Na diverse algemene opmerkingen deed Breeveld inhoudelijke voorstellen. Deze vergadering wordt op 10 januari voortgezet.