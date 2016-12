Dit jaar is er, in verband met Kerst, een ongebruikelijke wijze van donaties vanuit de overheid, met name de ministeries, waar te nemen. Dit, dankzij het ingrijpen van de president die de zelfverheerlijking met staatsmiddelen, van bepaalde beleidsmakers, een halt toeriep. Zelfverheerlijking, omdat een selecte groep 'relaties', van wie de beleidsmakers sowieso een wederdienst of gunst mogen verwachten, een geschenk krijgen.Deze wijze van doneren is mij nooit eerder opgevallen, ook niet tijdens vorige regeringen. Doneren aan sociale instellingen in de kerstperiode is onder alle omstandigheden wenselijk. De sociale instellingen kunnen alle extraatjes aanwenden om het de doelgroep zo aangenaam mogelijk te maken in deze periode van het jaar.Vanuit de media hebben wij het verloop van de middelen die vrijgemaakt werden voor, wat ik noem de zelfverheerlijking van beleidsmakers en hun omgeving, mogen vernemen. Het is een handeling geweest die jarenlang, onder elk bewind, is gepleegd. De protesten vanuit de samenleving en het ingrijpen van de president hebben bewerkstelligd dat aan deze vorm van zelfverheerlijking een eind is gekomen. In de toekomst mogen wij ook transparantie in deze verwachten.Bepaalde ministers gaven een goed signaal en startten gelijk met het schenken van de middelen en plaatsten daardoor andere collega's in een, voor hen, lastig parket. Niet alle ministers zullen het voornemen gehad hebben om sociale instellingen met deze middelen te gedenken. Het gevolg is nu duidelijk te merken en de lachende derde zijn de diverse instellingen die de donaties mogen ontvangen.Dit gebaar moet niet slechts de overheid of het bedrijfsleven maken, maar ook de individuen uit de gemeenschap die hiertoe in staat zijn. Het mag niet zo zijn dat we eerst kijken naar de handeling van de ander alvorens wij een goede daad verrichten. Door bij ons zelf te beginnen, zullen we onze omgeving vaker gelukkig maken. Het is tijd om nu te gaan beseffen dat niet de relaties onze omgeving uitmaken, maar alles en een ieder om ons heen.