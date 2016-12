Minister Faizal Abdoelgafoer (derde van links) met vertegenwoordigers van de sportbonden. (Foto: S & J)





"In deze precaire tijd is het van belang dat je nagaat waar je mensen kan helpen, maar ook vooral nadenkt hoe je je middelen inzet. Daar wij weten dat deze bonden onder andere keihard werken aan de ontwikkeling van sport, hebben wij ervoor gekozen om jullie als eerste tegemoet te komen. In het volgende jaar zullen wij voor overige bonden die zich ook inzetten ruimte maken”, legde minister Faizal Abdoelgafoer uit.Errol Veldbloem van de Wanica Sportorganisatie zegt dat het voor het eerst is, dat een minister sportbonden zo een tegemoetkoming geeft voor de kerstdagen, meestal zijn de relatiegeschenken voor andere personen. Volgens voorzitter Cyriel Biervliet van de Nieuwe Generatie Voetbalbond, is het ministerie op de goede weg onder leiding van deze minister. Het enige wat er nog ontbreekt is de wetswijziging op vermakelijkheidsbelasting, waar de bonden nu allemaal mee te kampen hebben.Abdoelgafoer deelde mee dat hij gesprekken heeft gevoerd met de minister van Financiën over wie wel en wie niet in aanmerking kan of mag komen. Ook wordt er een model bedacht om een sportfonds op te zetten.Sport en Jeugdzaken heeft voor sociaal zwakkeren uit Winti Wai, Livorno, Van Dijk, Pontbuiten, Flora, Ephraimszegen en Abra Broki 500 kerstpakketten gereserveerd. Het ministerie geeft aan dat ook zij een mooi en gezegend kerst tegemoet mogen zien.