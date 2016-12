De consumentenprijzen zijn in november, ten opzichte van oktober dit jaar, met 0,3% gestegen. De consumentenprijsindex (CPI) is een maat voor de gemiddelde verandering in de prijs van een naar kwaliteit en kwantiteit vast pakket aan goederen en diensten, bestemd voor consumptieve doeleinden.Er zitten 316 items in Surinames CPI-pakket. Prijsopnames worden verricht in Paramaribo, Wanica, Nickerie, Coronie, Saramacca, Commewijne en Para. Totaal gaat het om 630 meetpunten.