Twee criminelen hebben een man aan de Vuursteenweg te Paranam, beroofd. Zij hebben onder andere geld, een mobiele telefoon, een halsketting, een lange broek en een autosleutel buitgemaakt.Starnieuws verneemt dat de criminelen gemaskerd waren. Zij hadden een jachtgeweer met ingekorte loop bij zich.Er is geschoten tijdens de beroving. Het slachtoffer is in zijn been geraakt door hagels. Hij is licht gewond geraakt. De daders zijn nog voortvluchtig.