De politie was vandaag genoodzaakt te schieten op een verdachte die bij de aanhouding probeerde te vluchten. De man had gisteravond een inbraak gepleegd in een woning in het ressort Kwatta.De verdachte is herkend door het slachtoffer van de beroving. Starnieuws verneemt dat ook op camerabeelden te zien is hoe de man de inbraak pleegde.De verdachte was gewapend met een vuistvuurwapen. Hij is onder politiebewaking afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis.