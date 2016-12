De 59-jarige man zat dinsdag langs de rivier en moet op een onbewaakt moment in de rivier zijn gevallen. De arbeiders hebben de politie van Paranam ingeschakeld, terwijl ze een zoekactie waren gestart. Na ongeveer veertig minuten is het lichaam van de man uit de rivier gehaald.De ingeschakelde arts heeft de dood vastgesteld. Het stoffelijk overschot van de man is afgestaan aan de nabestaanden.